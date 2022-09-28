Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan kapsamlı istihbarı çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu bir şüphelinin geçmiş dönemde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın yönetim kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollardan Türkiye 'ye giriş yaptığı belirlendi.

Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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