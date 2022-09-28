Kilis'te yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

28.09.2022 16:00

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan kapsamlı istihbarı çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu bir şüphelinin geçmiş dönemde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın yönetim kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Şüpheli, adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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