Kilis'ten Trabzon'a Atanan Vali Tahir Şahin Basınla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kilis'ten Trabzon'a Atanan Vali Tahir Şahin Basınla Buluştu

Kilis\'ten Trabzon\'a Atanan Vali Tahir Şahin Basınla Buluştu
02.02.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kilis Valiliği'nden Trabzon Valiliği'ne atanan Tahir Şahin, düzenlenen bir programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 3 haftadır görevde olduğunu belirten Şahin, Trabzon'un dinamik bir şehir olduğunu vurguladı. Vali Şahin, Araklı'daki çöp tesisleriyle ilgili sorulara yerinde incelemeler yaptığını ve sürecin daha iyi yönetilmesi için gerekli kararların alınacağını ifade etti.

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile geçtiğimiz günlerde Kilis Valiliği'nden Trabzon Valiliği'ne atanan Tahir Şahin, düzenlenen programla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın buluşmasına Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve çok sayıda medya mensubu katıldı.

Yaklaşık 3 haftadır görevde bulunduğunu belirten Şahin, "Bu şerefli göreve bizi layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Trabzon

Çok dinamik bir şehir. Şehzadeler şehri, kimlikli bir şehir. Trabzon'da valilik yapmak, insana çok ciddi anlamda sorumluluk yüklüyor. Bugün Berat Gecesi. Gecenizi tebrik ediyorum" dedi.

Vali Şahin, Araklı'daki çöp tesisleriyle ilgili sorulan soruya "Yerinde inceleme için gittim. Paydaşlarla istişare değerlendirme toplantısı yaptık. Şehrin bütün paydaşları sürecin daha iyi yönetilmesi için elinden gelen üst düzey gayret sarf etmişler. Bizde istişareyle orada çözüme yönelik neler yapılacağını ve hızlı bir şekilde yönetilmesi için kararlar alması gerektiği yerde kararlar alınacak. Kıymetli hemşerilerimizin huzuru için, orada daha sağlıklı süreç yönetilmesi için gayret edeceğiz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon Valiliği, Yerel Haberler, Kilis Valiliği, Tahir Şahin, Trabzon, Araklı, Kilis, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'ten Trabzon'a Atanan Vali Tahir Şahin Basınla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
13:09
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:41:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kilis'ten Trabzon'a Atanan Vali Tahir Şahin Basınla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.