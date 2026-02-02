Kilis\'ten Trabzon\'a Atanan Vali Tahir Şahin Basınla Buluştu

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile geçtiğimiz günlerde Kilis Valiliği'nden Trabzon Valiliği'ne atanan Tahir Şahin, düzenlenen programla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın buluşmasına Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve çok sayıda medya mensubu katıldı.

Yaklaşık 3 haftadır görevde bulunduğunu belirten Şahin, "Bu şerefli göreve bizi layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Trabzon

Çok dinamik bir şehir. Şehzadeler şehri, kimlikli bir şehir. Trabzon'da valilik yapmak, insana çok ciddi anlamda sorumluluk yüklüyor. Bugün Berat Gecesi. Gecenizi tebrik ediyorum" dedi.

Vali Şahin, Araklı'daki çöp tesisleriyle ilgili sorulan soruya "Yerinde inceleme için gittim. Paydaşlarla istişare değerlendirme toplantısı yaptık. Şehrin bütün paydaşları sürecin daha iyi yönetilmesi için elinden gelen üst düzey gayret sarf etmişler. Bizde istişareyle orada çözüme yönelik neler yapılacağını ve hızlı bir şekilde yönetilmesi için kararlar alması gerektiği yerde kararlar alınacak. Kıymetli hemşerilerimizin huzuru için, orada daha sağlıklı süreç yönetilmesi için gayret edeceğiz" diye konuştu. - TRABZON