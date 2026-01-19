Kilis Valisi Ömer Kalaylı görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kilis Valisi Ömer Kalaylı görevine başladı

19.01.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kilis Valiliğine atanan Ömer Kalaylı, göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kilis Valiliğine atanan Ömer Kalaylı, göreve başladı.

Kalaylı, Valilik bahçesinde vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Kalaylı, gazetecilere, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Kilis'te görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalaylı, kentin binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu yüzden kentin daha ileriye taşınması noktasında gayret göstereceğini belirten Kalaylı, şunları kaydetti:

"Şehrimiz köklü tarihiyle kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, kültürü, gelenekleri ve insanıyla müstesna bir şehirdir. Böylesine müstesna bir şehir olan Kilis'te bugün Valilik görevime başlamanın heyecanı ve onuru içindeyim. Görev süremiz boyunca, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere, engelli hemşehrilerimize, yaşlılarımıza, öksüz ve yetimlerimize özellikle de fakir fukaraya, garip gurebaya her zaman ve her şartta herkesten yakın olacağız. Kilis'te ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olacağız. Kilis'imizin kendi ruhuna, kültürüne ve gelişim dinamiklerine uygun projeler üretmek en büyük hedeflerimizden biri olacak."

Vali Kalaylı, daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Kilis Valiliği, Ömer Kalaylı, Valilik, Kültür, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis Valisi Ömer Kalaylı görevine başladı - Son Dakika

Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
10:39
Dananın kuyruğu kopuyor N’Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 11:06:44. #7.11#
SON DAKİKA: Kilis Valisi Ömer Kalaylı görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.