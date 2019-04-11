Kilisenin Yıkılma Tehlikesi Nedeniyle Göreme-Ürgüp Yolu Trafiğe Kapatılıyor
23 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, Göreme-Ürgüp yolu trafiğe kapatılıyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:04 Kaynak: İHA
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
Bölgesinde, Göreme- Ürgüp
yolu trafiğe kapatılıyor.
Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar sonrasında Göreme Açık Hava Müzesi yolunda bulunan Tokalı Kilise'de ki kayma ve yıkılması tehlikesi nedeniyle Göreme- Ortahisar
, Göreme-Ürgüp yolu trafiğe kapatılıyor. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar Göreme Belediyesi'ne tebliğ edildiği ve yolu en kısa zamanda kapatılması talimatı verildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis
Türkiye Mart Ayında En Çok Dolar Kurunu Konuştu
ABD'den Kritik S-400 Çıkışı: S-400'lerin Aktif Olduğu Yerde F-35'lerin Uçması Mümkün Değil
TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor