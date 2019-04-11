Son Dakika Haberleri: Kilisenin Yıkılma Tehlikesi Nedeniyle Göreme-Ürgüp Yolu Trafiğe Kapatılıyor

Kilisenin Yıkılma Tehlikesi Nedeniyle Göreme-Ürgüp Yolu Trafiğe Kapatılıyor

23 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, Göreme-Ürgüp yolu trafiğe kapatılıyor.

Kilisenin Yıkılma Tehlikesi Nedeniyle Göreme-Ürgüp Yolu Trafiğe Kapatılıyor, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, Göreme- Ürgüp yolu trafiğe kapatılıyor.

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar sonrasında Göreme Açık Hava Müzesi yolunda bulunan Tokalı Kilise'de ki kayma ve yıkılması tehlikesi nedeniyle Göreme- Ortahisar, Göreme-Ürgüp yolu trafiğe kapatılıyor. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar Göreme Belediyesi'ne tebliğ edildiği ve yolu en kısa zamanda kapatılması talimatı verildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:04 Kaynak: İHA
Türkiye, Ürgüp, Göreme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis Türkiye Mart Ayında En Çok Dolar Kurunu Konuştu ABD'den Kritik S-400 Çıkışı: S-400'lerin Aktif Olduğu Yerde F-35'lerin Uçması Mümkün Değil TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:27:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilisenin Yıkılma Tehlikesi Nedeniyle Göreme-Ürgüp Yolu Trafiğe Kapatılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]