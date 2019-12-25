Kilisli sporcular şampiyonluk sevincini Rektör Karacoşkun'la paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kilisli sporcular şampiyonluk sevincini Rektör Karacoşkun'la paylaştı - Son Dakika Spor

Kilisli sporcular şampiyonluk sevincini Rektör Karacoşkun'la paylaştı

6 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, sportif organizasyonlarda elde ettikleri başarılarını Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la paylaştılar.

Kilisli sporcular şampiyonluk sevincini Rektör Karacoşkun'la paylaştı, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, sportif organizasyonlarda elde ettikleri başarılarını Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la paylaştılar.


Öğrenciler, kazandıkları kupa ve madalyalarla birlikte BESYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın eşliğinde Rektör Karacoşkun'u ziyaret ettiler.


Bedensel Engelliler Yüzme Yarışması'nda 7 Aralık Üniversitesi BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi Ertuğrul Nuri Cingisiz, 50 ve 100 metrede Türkiye 1'incisi BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Cihan Özkaya, Büyükler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1'incisi Kuşak Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonasında BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi Mehmet Türkkan, Türkiye 2'incisi BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi Ahmet Pekgöz, Kuraş Güreşi'nde Türkiye 3'üncüsü Üniversitelerarası Hentbol Turnuvası'nda erkek hentbol takım 2'inci, kız hentbol takımı ise 3. oldu.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, kazanılan bu başarıdan dolayı öğrencileri kutladı. Karacoşkun, Sportif başarıların artarak sürmesi için üniversite olarak desteklemeye devam edeceklerini söyledi. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Doğan, Aralık, Rektör, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

Son Dakika Haberleri
23:06 Yusuf Yazıcı hasret giderdi - Son Dakika Spor
22:44 Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı - Son Dakika Spor
22:17 Mert Çetin Gençlerbirliği'ne Ziyarette Bulundu - Son Dakika Spor
22:11 Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı - Son Dakika Spor
22:05 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediye: 82-76 - Son Dakika Spor
20:29 Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:18:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilisli sporcular şampiyonluk sevincini Rektör Karacoşkun'la paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]