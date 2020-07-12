Kilislilerin motosiklet sevdası korona dinlemiyor - Son Dakika

Kilislilerin motosiklet sevdası korona dinlemiyor

KİLİS - Kilis'te korona virüs tedbirlerinin esnetilmesi sonrası vatandaşların büyük kısmı motosiklete kullanırken, 3-4 kişi motosiklete binerek sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, kent trafiğinde yer alan araçların yarısı motosikletlerden oluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında motosiklete tek kişinin binmesini izin verilirken, tedbirlerin gevşetilmesinden sonda korona virüs öncesinde olduğu gibi aile boyunu motosiklete binmeye devam ediliyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 3-4 kişi binenler ilginç görüntüler oluştururken, birçok sürücünün sosyal mesafeyi hiçe sayarak trafikte ilerlediği görüldü. Bazı sürücülerin, maske takmamaları ise gözden kaçmadı.

Kilis'e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor.