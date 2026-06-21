Kilis'te adaylar gelecekleri için ter döktü - Son Dakika
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Kilis'te adaylar gelecekleri için ter döktü

Kilis\'te adaylar gelecekleri için ter döktü
21.06.2026 11:59
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Kilis'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri heyecanı yaşandı. Üniversite hayali kuran adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileler okul önlerinde heyecanla bekledi.

Kilis'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri heyecanı yaşandı. Üniversite hayali kuran adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelerek sınav saatini bekledi. Adaylar, kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından görevliler tarafından salonlara alındı. Okul çevrelerinde sınav öncesi yoğunluk yaşanırken, aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Sınavın başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde sessizlik hakim olurken, veliler sınav süresince heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Kilis'te adaylar gelecekleri için ter döktü

ADAYLAR SABAH ERKEN SAATLERDE OKULLARA GELDİ

Kilis'te YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelmeye başladı. Sınava girecek öğrenciler, okul girişlerinde kimlik ve sınav giriş belgelerini hazır bulundurarak görevlilerin yönlendirmesiyle salonlara alındı. Sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşandı. Adayların sınav salonlarına zamanında ulaşabilmesi için görevliler gerekli yönlendirmeleri yaparken, güvenlik önlemleri de üst seviyede tutuldu. Sınavın başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde sessizlik sağlandı ve öğrenciler üniversite hedefleri için ter dökmeye başladı. Üniversite hayali kuran adaylar, AYT oturumunda alan bilgilerini ölçen sorularla karşı karşıya geldi. Kilis'teki çeşitli okullarda gerçekleştirilen sınavın sorunsuz şekilde tamamlanması için ilgili birimler koordineli şekilde görev yaptı.

VELİLER OKUL ÖNLERİNDE HEYECANLA BEKLEDİ

Sınava giren adayların aileleri de çocuklarını yalnız bırakmadı. Sabah erken saatlerde öğrencilerle birlikte okul önlerine gelen veliler, sınav süresince okul çevrelerinde bekleyerek heyecanlı anlar yaşadı. Bazı aileler çocukları için dua ederken, bazıları sınavın tamamlanmasını okul çevresinde bekledi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik ve sessizlik tedbirleri sürdürüldü. Görevliler, adayların sınav ortamından olumsuz etkilenmemesi için gerekli kontrolleri yaptı. Aileler ise çocuklarının üniversite yolundaki önemli sınavlarından biri olan AYT'den başarıyla çıkmasını umut etti. Kilis'te binlerce adayın gelecekleri için ter döktüğü AYT oturumu, kent genelindeki okullarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar okul çıkışlarında aileleriyle buluşarak sınav heyecanını geride bıraktı.

Haber: Abdullah Alpdağ

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