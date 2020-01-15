Kilistra Antik Kenti kışın fotoğraf tutkunlarını cezbediyor - Son Dakika
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Kilistra Antik Kenti kışın fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

14 dakika önce

Konya'da Kilistra Antik Kenti, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.

Kilistra Antik Kenti kışın fotoğraf tutkunlarını cezbediyor, System.String[]

Konya'da Kilistra Antik Kenti, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.

Meram ilçesi Gökyurt Mahallesi'nde bulunan, Kapadokya'daki gibi lav yığılmalarıyla meydana gelen volkanik arazi üzerine kurulu, Helenistik ve Roma dönemi eserlerinin yer aldığı Kilistra Antik Kenti, tarihi mirası ve coğrafi güzellikleriyle ilgi görüyor.

Konya kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki antik kent, kayalara yapılmış oyma kilise ve şapelleri, bugüne kadar gelmiş sarnıç ve su kanallarıyla Orta Çağ Hristiyanlığının izlerini taşıyor.

Antik kentin, 2 bin yılı aşkın geçmişi bulunuyor. Antik kent, Hazreti İsa'nın havarilerinden Aziz Paulos'un yaşadığı yerlerden biri olması dolayısıyla Orta Çağ Hristiyanlığının önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Ziyaretçilerini tarih içinde yolculuğa çıkaran antik kent, kar yağışı sonrasında ise beyaza büründü. Kar manzarası ise fotoğraf tutkunlarını cezbetti.

Konya'da yaşayan çok sayıda fotoğrafçı, antik kentteki beyaz şöleni fotoğraflamak için Kilistra'ya geldi.

"Kilistra, harika bir yer"

Konya Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Erkan Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentin, kendilerini beyaz şölenle karşıladığını belirtti.

Mumcu, "Kilistra, tarihi bir mekan ve doğal fotoğraf stüdyosu. Kent merkezinde kar yoktu. Buraya güzel kar yağmış. Doğayla iç içeyiz. Kişinin bakış açısına göre kompozisyon ortaya çıkıyor. Kilistra, Konya'ya da yakın doğal ve tarihi bir ortam. Herkesi davet ediyoruz. El değmemiş, şehirleşmeden uzak doğal bir ortam var. Tarihi kiliseleri, yaşam alanları, tapınakları geziyoruz." dedi.

Fotoğraf tutkunlarından Ayşe Kayacı ise antik kenti ilk kez gördüğünü ifade ederek, "Fotoğrafa olan ilgimi teorik eğitimle üst seviyeye taşımak istiyordum. Burada sahaya ilk kez çıktım ve yeni gördüm, kar manzarası da çok özelmiş. Çok güzel fotoğraflar çektik. Kilistra, çok güzel ve harika bir yer. En yakın zamanda buraya tekrar gelmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kapadokya, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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