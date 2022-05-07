"Kilit kavşak" Kırıkkale'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 12:20
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

Kırıkkale- Ankara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında düzenlenen etkinliğe, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araç sürücüleri ve yolculara haftayla bilgi veren Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, trafik kurallarına riayet etmeleri uyarısında bulundu.

Denetimde, araçlardaki çocuklara ve ailelere çeşitli hediyeler verildi.

Tekbıyıkoğlu, denetimin ardından gazetecilere, Kırıkkale'nin kara yolları açısından çok önemli konumda yer aldığını belirterek, 43 ilin güzergahının buradan geçtiğini söyledi.

Bu açıdan kara yollarının Kırıkkale'deki faaliyetlerini çok önemsediklerini aktaran Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Mayısın ilk cumartesi günü Türkiye'de 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü', takip eden hafta ise 'Karayolu Trafik Haftası' olarak kutlanır. Bugün bayramın ardından dönüş trafiğinin halen canlı olduğu Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasındayız. Burada sürücülerimize bilgi verdik, eksiği olanlara da telkinde bulunuldu. Bu yılki Karayolu Trafik Haftası'nın önceliği de yayalar. Bu konuda da yayalara gerekli bilgilendirmeleri yaptık."

Sivas'ta polis kıyafetli öğrencilerle uygulama yapıldı

Öte yandan, gün dolayısıyla Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, yaya geçidinde araçlar durdurulduktan sonra trafik polisi kıyafeti giyen çocuklarla yolun karşına geçti.

Ayhan ve beraberindekiler daha sonra çocuklara kırmızı düdük, balon ve boyama kitabı hediye etti. Meydanda kurulan trafik parkurunda ise akülü araçlarla çocuklara güvenli sürüş eğitimi verildi. Emniyet ve jandarma ekipleri de sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Ayhan, "Bugün, aynı saatte merkezde ve tüm ilçelerimizde emniyet ve jandarma ekiplerimizle bu farkındalığı oluşturmak için bir araya geldik. Etkinliler hafta boyunca devam edecek. Bu tür etkinliklerle trafikte can ve mal güveliğinin önemini de aktarmış oluyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü

Kırıkkale, Jandarma, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
11:59 İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı
11:44 Şahan Gökbakar'dan "vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na: Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü!
11:30 Bu anne tam 10 yıldır yoğun bakım kapısında çocuğunu bekliyor
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 12:33:25. #1.12#
SON DAKİKA: "Kilit kavşak" Kırıkkale'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement