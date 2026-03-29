Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle - Son Dakika
Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle

Kim\'den ABD\'yi tedirgin eden hamle
29.03.2026 08:20
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı roket motoru testine katıldı, özel kuvvetler eğitimini ve yeni ana muharebe tankını inceledi. KCNA, bu adımların ülkenin stratejik saldırı kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen beş yıllık planın parçası olduğunu duyurdu. ABD ve Güney Kore gelişmeleri yakından izlerken, Pyongyang yönetimi hem füze hem konvansiyonel güçte modernizasyonu sürdürüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, katı yakıtlı yeni roket motoru testine katılırken özel kuvvetler eğitimi ve yeni ana muharebe tankını da yerinde inceledi. Pyongyang yönetimi, bu adımların ülkenin stratejik saldırı kapasitesini güçlendirme hedefinin parçası olduğunu açıkladı.

YÜKSEK İTİŞ GÜCÜNE SAHİP YENİ MOTOR TEST EDİLDİ

Kuzey Kore devlet medyası KCNA’nın haberine göre, karbon fiber malzemelerle geliştirilen katı yakıtlı roket motoru yer testinden başarıyla geçti. Maksimum 2.500 kilonewton itiş gücüne sahip olduğu belirtilen motorun, ülkenin beş yıllık savunma planı kapsamında geliştirildiği ifade edildi. Kim Jong-un, testin stratejik güçlerin modernizasyonu açısından “büyük önem taşıdığını” vurguladı.

ÖZEL KUVVETLER VE YENİ TANK SAHADA

KCNA ayrıca Kim’in özel operasyon kuvvetlerine ait bir eğitim üssünü ziyaret ettiğini ve modern savaşlara hazırlık için yoğun eğitim vurgusu yaptığını aktardı. Bu kapsamda özel birliklerin yeniden yapılandırılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Kim Jong-un’un ayrıca yeni geliştirilen ana muharebe tankının testlerine katıldığı bildirildi. Tankın aktif koruma sisteminin mevcut tanksavar silahlarının büyük bölümünü etkisiz hale getirebildiği öne sürülürken, Kim bu tankın “dünyada eşi olmadığını” iddia etti.

NÜKLEER VE KONVANSİYONEL GÜÇTE MODERNİZASYON VURGUSU

Kuzey Kore, son dönemde gerçekleştirdiği silah testleri ve askeri tatbikatlarla hem füze teknolojisini hem de konvansiyonel askeri kapasitesini geliştirmeye odaklanıyor. Özellikle katı yakıtlı füze teknolojisinin, daha hızlı fırlatma ve daha yüksek hayatta kalma avantajı sağladığı değerlendiriliyor.

Şubat ayında düzenlenen İşçi Partisi kongresinde açıklanan beş yıllık planda, nükleer silah programının sürdürülmesi ve ordunun kapsamlı şekilde modernize edilmesi hedefleri yeniden teyit edilmişti.

ABD VE GÜNEY KORE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin artan silah testleri ve askeri faaliyetlerini yakından izlediklerini açıkladı. Uzmanlar, Pyongyang yönetiminin son hamlelerini modern savaş doktrinlerine uyum sağlama ve farklı askeri unsurları entegre etme çabası olarak değerlendiriyor.

Kim Jong Un, Son Dakika

Son Dakika Kim Jong Un Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    aferim kim bunlar senden korkuyor tik yok . 6 0 Yanıtla
  • Neco3955 Neco3955:
    keşke bu lider bizim başımızda olsaydı bir tane yalnış yapan kimse kalmazdı. 2 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    Keşke İtrail de test yapsan Yeni oyuncaklarını 1 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir Celal Özdemir:
    Salın şu küçük eniştesi artık ..Halitin dediği gibi KÜÇÜK KARDEŞİM GELİR HERKESTEN BÜYÜK OLUR.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle - Son Dakika
