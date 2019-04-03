Son Dakika Haberleri: Kimin Baba Olduğunu Söylemeyen İkizlerin İkisi de Nafaka Ödeyecek
BBC

Kimin Baba Olduğunu Söylemeyen İkizlerin İkisi de Nafaka Ödeyecek

1 saat önce

Brezilya'da bir yargıç hangisinin gerçek baba olduğu tespit edilemeyen tek yumurta ikizi iki erkeğin birden çocuk için nafaka ödemesine karar verdi.

Kimin Baba Olduğunu Söylemeyen İkizlerin İkisi de Nafaka Ödeyecek, System.String[]
Brezilya'da bir yargıç hangisinin gerçek baba olduğu tespit edilemeyen tek yumurta ikizi iki erkeğin birden çocuk için nafaka ödemesine karar verdi.

İkizler, bu şekilde nafaka ödemekten kurtulacaklarını düşünürek, kimin gerçek baba olduğunu söylemeyi reddetmişlerdi.

Tek yumurta ikizi olmaları nedeniyle yapılan DNA testinden de sonuç oalınamadı.

Yargıç, ikizlerin küçük kız çocuğunun biyolojik babasının kim olduğunu bilme hakkını elinden aldığını söyledi.

Karara göre, ikizler ayda 60 dolar ya da Brezilya'daki asgari ücretin yüzde 30'u kadar nafaka ödeyecek.

Böylece kız çocuğu, Brezilya'da aynı ekonomik durumdaki çocuklara kıyasla, iki kat fazla ödeme alacak.

Ülkenin orta kesimlerindeki Goias eyaletinde görülen davada Yargıç Filipe Luis Peruca, her iki erkeğin adının da çocuğun doğum belgesinde yer almasına karar verdi.




İkizlerin adı, yasal engeller nedeniyle açıklanmadı. Mahkeme belgelerinde de ikizlerden sadece Fernando ve Fabricio olarak bahsedildi.

Cachoeria Alta kentindeik davada "Birisi, kötü niyetle gerçek baba olduğ gerçeğini saklıyor. Böyle kötücül davaranışlar hukuk tarafından hoşgörülemez." dedi.

Yargıç, mümkün olduğu kadar çok kadınla birlikte olmak için ikizlerin birbirlerinin yerine geçtiğini ve sonra kız arkadaşlarının dile getirdiği aldatma iddialarına karşı da kendilerini bu şekilde savunduklarını belirtti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:54 

Brezilya, Dünya
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