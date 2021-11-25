Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın 2022 yılı bütçesine ilişkin sunumunda yeni kimliklerle ilgili gelişmeyi duyurdu.

"KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Soylu, açıklamasında "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim. Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" ifadelerini kullandı.

BÜROKRASİ AZALTILACAK

E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.

E-DEVLET UYGULAMASI GENİŞLEYECEK

50 milyonu aşan kullanıcıya hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek.

TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek. E-imza da güvenliğin sağlanması da çok önemli. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.

E-İMZA NEDİR?

Elektronik imza (e-imza), ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, tek farkı fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir. e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veridir.

E-İMZA ALMANIN 2 YOLU VAR

Bireysel e-imza ve kurumsal e-imza başvurusu sırasında talep edilen belgeler şöyle:

Bireysel e-imza başvurusu için gereken belgeler:

Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

Kurumsal e-imza başvurusu için gereken belgeler:

Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

İmza sirkülerinin bir fotokopisi

Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

Son altı ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu bünyesinden alınmış bir faaliyet belgesinin aslı

E-DEVLET'TEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Elektronik imza başvuruları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

E-İMZA NERELERDE KULLANILIR?