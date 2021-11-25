Üye Girişi
Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak - Son Dakika

Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak

25.11.2021 18:14

İçişleri Bakanı Soylu, e-İmzaların, kimlik kartına yüklenmeye bir ay içinde başlanacağını duyurdu. Daha önce de yapılan yenilikle ehliyetler yeni kimliklere yüklenmeye başlanmıştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın 2022 yılı bütçesine ilişkin sunumunda yeni kimliklerle ilgili gelişmeyi duyurdu.

"KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Soylu, açıklamasında "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim. Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" ifadelerini kullandı.

BÜROKRASİ AZALTILACAK

E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.

E-DEVLET UYGULAMASI GENİŞLEYECEK

50 milyonu aşan kullanıcıya hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek.

TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek. E-imza da güvenliğin sağlanması da çok önemli. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.

E-İMZA NEDİR?

Elektronik imza (e-imza), ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, tek farkı fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir. e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veridir.

E-İMZA ALMANIN 2 YOLU VAR

Bireysel e-imza ve kurumsal e-imza başvurusu sırasında talep edilen belgeler şöyle:

Bireysel e-imza başvurusu için gereken belgeler:

  • Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu
  • Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı
  • Kurumsal e-imza başvurusu için gereken belgeler:
  • Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu
  • İmza sirkülerinin bir fotokopisi
  • Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı
  • Son altı ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu bünyesinden alınmış bir faaliyet belgesinin aslı

E-DEVLET'TEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Elektronik imza başvuruları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

E-İMZA NERELERDE KULLANILIR?

  • e-Fatura programı/ e-Arşiv fatura programı ve e-smm programı uygulamalarında
  • Toplu şekilde imza atmanız gereken durumlarda
  • Elektronik arşiv imzalamanız gerektiği durumlarda
  • Kurumlar arası iletişim için ihtiyaç duyulan zamanlarda
  • Kurum içi uygulamalarda ihtiyaç duyulması halinde
  • Bayilerle iletişim sırasında sipariş sürecinde
  • Personel ile ilgili izin, performans, fazla mesai, masraf onayı formları gibi onay gerektiren kurumsal işlemlerde
  • Personel hizmet sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde
  • Ortaklar Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gibi idari kararların imzalanması gereken haller
  • Banka talimatı gönderiminde
  • Dış ticaret ve gümrük işleri sırasında
  • Merkezi Kayıt kuruluşu e-Şirket uygulaması işlemlerinde
  • e-Devlet uygulama kullanımı
  • Kayıtlı Elektronik Posta sistemi kullanımında
  • EKAP, Sanayi Bakanlığı, UYAP gibi e-imza kullanımını zorunlu tutan kamu projelerinde
  • MERSİS projesine bağlı ticari sicil işlemleri sırasında
  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası bünyesinde
  • Islak imzanın gerekli kılındığı diğer alanlarda
Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Süleyman Soylu, E-Devlet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dehşete düşüren olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla aldı 18:18 Dehşete düşüren olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla aldı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı Kurye, apartman sakinini öldürdü 15:23 Kurye, apartman sakinini öldürdü
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım 14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!

Son Dakika Haberleri
18:18 Dehşete düşüren olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla aldı
18:14 Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak
17:59 Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı
17:54 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı
17:43 Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi
17:30 Merakla beklenen Sacha Boey, Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak
17:15 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı
17:13 Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
Manchester United herkesi ters köşe yaptı! Takımın yeni teknik direktörü Ralf Ragnick oldu Manchester United herkesi ters köşe yaptı! Takımın yeni teknik direktörü Ralf Ragnick oldu         
18:27
İntihar girişiminde bulunan şahıs önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi İntihar girişiminde bulunan şahıs önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi         
17:43
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 18:35:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement