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KİMPUR halka arz ediliyor - Son Dakika

KİMPUR halka arz ediliyor

20.12.2021 12:46

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KİMPUR) halka arz için yaptığı başvuru 16 Aralık'ta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KİMPUR) halka arz için yaptığı başvuru 16 Aralık'ta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

KİMPUR'un halk arzına ilişkin detaylar, KİMPUR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi tarafından düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

KİMPUR hisseleri için talep toplama tarihleri 23-24 Aralık olarak belirlenirken, pay fiyatı ise 22,50-24,00 TL aralığında belirlendi. Hisselerinin yüzde 27,91'i halka arz edilecek olan KİMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payların yüzde 15'i kadar daha ek satış yapabilecek.

Halka arz edilecek payların yüzde 75'i ortak satış yöntemiyle, yüzde 25'i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek KİMPUR hisseleri için talep toplama işlemleri 23-24 Aralık'ta yapılacak. KİMPUR'un çıkarılmış sermayesinin 110 milyon TL'den 118 milyon 250 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 8 milyon 250 bin TL nominal değerli paylar ve mevcut ortakların sahip olduğu 24 milyon 750 bin TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 33 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde KİMPUR'un mevcut ortaklarının sahip olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam paylarının yüzde 15'ine karşılık gelen toplamda 4 milyon 950 bin TL nominal değerli pay "ek satış" kapsamında halka arz edilecek paylara ilave edilebilecek.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) liderliğinde ve TSKB iştiraki Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde 18 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum, talep toplama yoluyla yapılacak satışa aracılık edecek. Oransal satış yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda; tahsisat oranları bireysel yatırımcılar için yüzde 60, kurumsal yatırımcılar için yüzde 40 olarak belirlendi. Yapılacak ortak satıştan sağlanacak kaynağın yüzde 30'u, paylar işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri için kullanılabilecek.

KİMPUR, vermiş olduğu taahhüt çerçevesinde her yıl dağıtılabilir karın yüzde 50'sini yatırımcılarına dağıtacak.

"Yatırımlarımızı büyütmek üzere halka açılıyoruz"

Toplantıda konuşan KİMPUR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mizrahi, "Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir şekilde karlı büyüme performansına sahip, 38 yıllık yüzde 100 yerli sermayeli güçlü bir kimya sanayi şirketi olarak geldiğimiz bu aşamadan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mizrahi, 1.000'den fazla müşterilerine 600 ayrı sistem ürün kodu ile hizmet verdiklerini aktararak, "Üretimimizin yüzde 30'unu 45'ten fazla ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari dengesine pozitif katkıda bulunuyor, ISO 500'de 314. sırada yer alan ve sektöründe önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olarak güçlü biçimde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek global marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere halka açılıyoruz. Global pazarlarda da marka bilinirliğimizi artırmak ve hızlı büyümeyi hedefliyoruz. Halka açık ve sermaye yapısı güçlü bir şirket olarak bunu başaracağız." şeklinde konuştu.

Mizrahi, yatırım planları ve büyüme hedefleri için öz kaynaklarının yeterli olduğunu ancak halka arzla birlikte daha fazla büyüme ile yollarına devam edeceklerini söyledi.

"5 yılda yaklaşık 5,5 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdik"

KİMPUR Üst Yöneticisi (CEO) Cavidan Karaca da Türkiye'nin yüzde 100 yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve AR-GE yatırımları ile Türkiye ve dünyada sayılı sektör şirketlerinden olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllık 120 bin ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe ve 'Akıllı İş Modeli'ne dayalı rekabet gücümüzü yükselterek hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı olmaları için destek veriyoruz. KİMPUR AR-GE, bakanlık tarafından AR-GE merkezi olarak tescilli. Özellikle son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugünkü edinme maliyetlerine göre yaklaşık 25 milyon avroluk yatırımımız bulunuyor. Son 5 yılda da yaklaşık 5,5 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdik. Rekabet avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 5 yılda üretim kapasitesini yüzde 84,6 artırarak 65 bin tondan 120 bin tona çıkardık. 2016-2020 arasında da istihdamımız yüzde 132, satışlarımız yüzde 156 büyüdü. İhracatımızı 64,8 milyon TL'den 305 milyon TL'ye çıkararak yüzde 470 artırdık. 2020'de 2019'a göre reel fiziksel büyüme olan satış ve üretim miktarını yaklaşık yüzde 16, 2021 yılının ilk 6 ayında da yüzde 46 oranında artırmayı başardık."

"Karın yüzde 50'sini yatırımcılarımıza dağıtmayı taahhüt ediyoruz"

Düzce'de yeni bir yatırım planladıklarını bildiren Karaca, "Hem poliüretan sistemlerinde ek 50 bin ton kapasite elde etmek ve hem de 'eva granül' ham madde üretim kapasitesini artırmak amaçlı, Düzce'de ikinci bir üretim tesis yatırımının 2021-2023 döneminde gerçekleşmesini planladık. Bu tesiste aynı zamanda pet geri dönüşüm tesisi de devreye alınacak ve 'yeşil ürün gamı' tamamlanacak. Letonya'da yaklaşık 25 bin ton kapasiteli, yüzde 75 KİMPUR iştiraki olan tesisimizi devreye alacağız. Tesisin 25 bin ton kapasitesi var. Bu tesis ile güneyde Avrupa ile doğuda Rusya pazarlarındaki satış hacminin artırılması hedeflenmektedir." diye konuştu.

2021'de yine sektöre ham madde satışı ya da ürün ihracatı konusunda hizmet edecek yapıda KİMPUR Malta Global International şirketi kurulduğunu anımsatan Karaca, "Şirketimizin uzun süredir her yıl temettü dağıtma yönünde bir kültürü var. Bu kültürü halka arz ile birlikte Borsa'ya taşıyoruz ve yatırımcıların da karlılığımızdan doğrudan fayda sağlaması amacıyla her yıl dağıtılabilir karın yüzde 50'sini yatırımcılarımıza dağıtmayı taahhüt ediyoruz." dedi.

KİMPUR halka arz ediliyor
KİMPUR halka arz ediliyor
KİMPUR halka arz ediliyor
KİMPUR halka arz ediliyor

Halka arz, Türkiye, Yatırım, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KİMPUR halka arz ediliyor - Son Dakika


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