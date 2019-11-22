Son Dakika Haberleri: Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı (2)
Son Dakika Güncel Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı (2) - Son Dakika

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

6 saat önce

ERZURUM VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMAErzurum'da, kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunan İbrahim A.'nın ve 17 kişinin zehirlenmesiyle ile ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı (2), System.String[]

ERZURUM VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Erzurum'da, kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunan İbrahim A.'nın ve 17 kişinin zehirlenmesiyle ile ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı.  Açıklamada, "Saat 14.00 sularında Aziziye ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki İbrahim A. isimli şahsın belirlenemeyen bir nedenden intihar ettiği bilgisi alınması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Polis ve AFAD ekipleri intikal etmiştir. İntihar eden şahıs ve maddeden etkilenen 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 17 kişi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanedeki müdahale ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.


Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:23 Kaynak: DHA
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Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
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