Kınalı keklikler doğayla buluştu - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Antalya genelinde 10 bin kınalı keklik doğaya salındı.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından tehlike altında olan kınalı kekliklerin çoğalması amacıyla düzenlenen proje kapsamında, Antalya'da 10 bin kınalı keklik doğaya salındı. DKMP Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen, her mahalle için 20 kekliğin gönderildiği projede, Antalya'da toplam 500 mahallede 10 bin keklik mahalle muhtarları ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

Döşemealtı'nda da 18 mahalleye gönderilen toplam 360 keklik mahalle muhtarları tarafından kafeslerinden bırakılarak doğayla buluştu. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde ise ilginç görüntüler oluştu. Mahalle muhtarı Mehmet Top, proje kapsamında doğaya keklik bırakma etkinliğini, tatil için ilçeye gelen turistlerle birlikte gerçekleştirdi. Ellerindeki keklikleri havaya bırakan Rus turistlerin heyecanı dikkati çekti.