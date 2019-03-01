Son Dakika Haberleri: Kınık'ta Hamza Dağ'a Doğum Günü Sürprizi

Kınık'ta Hamza Dağ'a Doğum Günü Sürprizi

1 saat önce

Kınık Belediyesi çalışanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kınık'ta Hamza Dağ'a Doğum Günü Sürprizi, System.String[]
Kınık Belediyesi çalışanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.


Kınık Belediyesine ziyarette bulunan Dağ, belediye personelinin sürpriziyle karşılaştı.


Belediye çalışanlarının pastalı karşılamasını gören Hamza Dağ, çalışanlara teşekkür ettikten sonra pastayı kesti.


Kutlamanın ardından Dağ, belediye personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:36 Kaynak: AA

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