Son Dakika Haberleri: Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

1 saat önce

4 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir'in Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili jandarma, olaya karıştıkları öne sürülen C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'yi (19) gözaltına aldı.

Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı (2), System.String[]

4 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmir'in Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili jandarma, olaya karıştıkları öne sürülen C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayda hayatını kaybeden Ferhat Yılmaz'ın cenazesi, Bağalan Cemevi'ndeki törenin ardından Bağalan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ferhat Yılmaz'ın 2 yıl önce konulan akciğer kanserini yendiği belirtildi.


Jandarma, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:56 Kaynak: DHA
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