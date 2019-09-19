Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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4 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir'in Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili jandarma, olaya karıştıkları öne sürülen C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'yi (19) gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:56 Kaynak: DHA
4 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmir'in Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili jandarma, olaya karıştıkları öne sürülen C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayda hayatını kaybeden Ferhat Yılmaz'ın cenazesi, Bağalan Cemevi'ndeki törenin ardından Bağalan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ferhat Yılmaz'ın 2 yıl önce konulan akciğer kanserini yendiği belirtildi.
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