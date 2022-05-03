Kiracısı yüzünden öldürülmüş - Son Dakika
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Kiracısı yüzünden öldürülmüş

03.05.2022 15:08
Kiracısı yüzünden öldürülmüş

Adana'nın Kozan ilçesinde bayramlaşmadan dönen bir kişiyi 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bayramlaşmadan dönen bir kişiyi 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Ramazan Bayramının ilk günü Mehmet Aydın'ı (54) bıçaklayarak öldüren zanlı Süleyman K. (24) bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetin sebebi ise ortaya çıktı. İddiaya göre, cinayet zanlısı Süleyman K.'nın yaklaşık 10 yıl önce annesinin başka birine kaçtı. Öldürülen Mehmet Aydın da evini zanlının annesinin kaçtığı erkeğin akrabalarına kiraya verdi. Bu nedenle zanlı Aydın'a "neden evi onlara kiraya verdin" diye tehdit etti. Aydın'da evini isteyen herkese kiraya vereceğini buna kimsenin karışamayacağını söyleyince zanlının Aydın'ı öldürdüğü iddia edildi. Zanlının yüzde 40 akli dengesi yerinde olmadığı yönünde raporu olduğu da öne sürüldü. - ADANA

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Mehmet Aydın, Kozan, Adana, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiracısı yüzünden öldürülmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiracısı yüzünden öldürülmüş - Son Dakika
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