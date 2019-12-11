Kiraladıkları otomobilleri parçalayıp, satan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiraladıkları otomobilleri parçalayıp, satan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kiraladıkları otomobilleri parçalayıp, satan 4 kişi yakalandı

7 saat önce

DÜZCE'de otomobil kiralama şirketlerinden kiraladıkları otomobilleri, parçalayıp satan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Kiraladıkları otomobilleri parçalayıp, satan 4 kişi yakalandı, System.String[]

DÜZCE'de otomobil kiralama şirketlerinden kiraladıkları otomobilleri, parçalayıp satan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Düzce'de otomobil kiralama şirketlerinden kiralanan araçların geri getirilmeyerek, Sakarya'nın Hendek ilçesinde parçalandığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Hırsızlık Masası ekipleri, şüphelilerin Erdi Ç., Erdinç Ç., Ferhat M. ve Furkan M. olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheliler, bir aracı Hendek ilçesine götürürken düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin sorgularında verdikleri bilgiler doğrultusunda araçların parçalanarak satıldığı iş yerleri de tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.


Jandarma, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:34 Kaynak: DHA
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