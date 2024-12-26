Kiralık taşınmaz ilanlarında yeni düzenleme

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İlan platformlarında yayınlanan kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yetki doğrulaması zorunluluğu getirilecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Ticaret Bakanlığımızca 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliğiyle sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilmiştir." denildi.

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