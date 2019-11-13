Son Dakika Haberleri: Kıran-6 operasyonu başladı
Son Dakika 3. Sayfa Kıran-6 operasyonu başladı - Son Dakika

Kıran-6 operasyonu başladı

7 saat önce

Kıran-6 operasyonu başladı.

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Kıran-6 operasyonu başladı. Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalında Faraşin Bölgesindeki operasyona, Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel katılıyor.


Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-6 Operasyonu başlatıldı.


Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları ile PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel (157 operasyonel tim) görev alıyor. - ANKARA

Jandarma, Şırnak, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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