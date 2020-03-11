Kiraz'da kadınlar günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiraz'da kadınlar günü etkinliği - Son Dakika

Kiraz'da kadınlar günü etkinliği

7 saat önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde şehit anneleri ve halk eğitim merkezi kurslarına devam eden kadınlar için etkinlik düzenlendi.

Kiraz'da kadınlar günü etkinliği, System.String[]

İzmir'in Kiraz ilçesinde şehit anneleri ve halk eğitim merkezi kurslarına devam eden kadınlar için etkinlik düzenlendi.

İlçe belediyesi ev sahipliğinde Şehit Özgür Küçük Sosyal tesislerinde düzenlenen programa Kaymakam Emin Kaymak, Belediye Başkanı Saliha Özçınar, İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dr. Didem Ayyıldız, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanglay da katıldı.

Öte yandan Didem Ayyıldız'ın Kiraz Devlet Hastanesinde şehit Birol Uysal'ın babası Avni Uysal'ı da ziyaret ettiği belirtildi.

Kiraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü

Son Dakika Haberleri
23:58 Irak'ta askeri üsse saldırı: 2'si ABD askeri, 3 ölü
23:57 ABD'nin başkenti Washington'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal edildi.
23:56 Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle film gösterimleri durduruldu
23:55 ABD'nin başkenti Washington'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal edildi
23:54 Mali'de köye silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:00:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiraz'da kadınlar günü etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]