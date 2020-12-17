Kırcami kararı istinaf mahkemesine taşınacak - Son Dakika

Kırcami kararı istinaf mahkemesine taşınacak

17.12.2020 12:33
Kırcami kararı istinaf mahkemesine taşınacak, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin Kırcami bölgesinin 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli imar planlarını iptal kararının ardından bölge muhtarları ve dernek temsilcileriyle toplantı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin Kırcami bölgesinin 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli imar planlarını iptal kararının ardından bölge muhtarları ve dernek temsilcileriyle toplantı yaptı. Başkan Muhittin Böcek'in de talimatıyla karar istinaf mahkemesine götürüleceği ve çalışmaların aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kırcami bölgesinde Antalya 1. Bölge İdare Mahkemesi tarafından 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli imar planlarının iptal edilmesi Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başdanışman Cem Oğuz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Hüsamettin Elmas, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin iptal kararının ardından bölge muhtarları ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan mahallelerinin tamamını, Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını kapsayan karar ve Kırcami'ye ilişkin son durum değerlendirildi.

Başkan talimatı

İptal kararının tartışıldığı toplantıda konuşan Genel Sekreter Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi olarak kararla ilgili Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvuracaklarını, Kırcami'deki proje ve alt yapı çalışmalarına da devam edeceklerini açıkladı. Başkan Muhittin Böcek'in de bu konuda kararlı olduğunu ve talimatı bulunduğunu belirten Cansel Tuncer "Bu süreçte artık beklemeye tahammülümüz yok. Başkanımız, halkımızın beklentisinin en kısa zamanda gerçekleşmesi için tüm çalışmalara hız kesmeden devam etmemiz talimatını verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak zaten 1/100 bin ölçekli plan çalışmalarımızda son aşamaya geldik. 1-2 ay içinde Bakanlığa onay için göndereceğiz" dedi.

Mücadeleye devam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, 30 yıldır Kırcami imar planları ile halkın sorunlar yaşadığını belirterek, "Bu konuda bir boşluk yaratılmasına izin vermeyeceğiz. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Halkımız merak etmesin. Bu konudaki gerekli mücadelemizi aynı azim ve kararlıkla devam ettireceğiz" dedi.

Toplantıda, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Kırcami bölgesinin planlanması ile ilgili bugüne kadar yaşanan hukuksal süreci anlatarak, bundan sonra izlenecek yol haritası ve yapılacaklar konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz da toplantının başında Kırcamili muhtar ve dernek temsilcilerine Kırcami projesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları anlattı. Cem Oğuz, Kırcami bölgesinde Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı'nın 700 metre yol açım çalışmasını tamamlandığını belirterek, "45'lik yol üzerinde 200 metre ham yol açım çalışması yapıldı. Sulama suyu büzleri yerleştirildi. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı proje çalışmaları devam ediyor. Hukuksal süreçte tüm yolları takip ederek, sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kırcami kararı istinaf mahkemesine taşınacak
Kırcami kararı istinaf mahkemesine taşınacak
Kırcami kararı istinaf mahkemesine taşınacak

Büyükşehir Belediyesi, Cem Oğuz, Antalya, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırcami kararı istinaf mahkemesine taşınacak - Son Dakika


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