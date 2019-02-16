Son Dakika Haberleri: Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi Öğrencileri Yeteneklerini Sergiledi

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi Öğrencileri Yeteneklerini Sergiledi

22 dakika önce

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk ve tek kız meslek lisesi olan Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesinde düzenlenen yetenek yarışmasında öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi Öğrencileri Yeteneklerini Sergiledi, System.String[]
Türkiye'nin yurt dışındaki ilk ve tek kız meslek lisesi olan Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesinde düzenlenen yetenek yarışmasında öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesinin düzenlediği yetenek yarışmasının finali okulun konser salonunda yapıldı.

Yarışmada, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Sebahattin Sivrikaya, Fatih Erenler ve Necip Yılgın'ın yanı sıra Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği İçişleri Ataşesi Mehmet Tatlı ve Kırgız Devlet Sanatçısı Gülgaakı Sagındıkova jüri üyeliği yaptı.

Lise Müdürü Mustafa Yılmaz, açılış konuşmasında, amaçlarının öğrencilere eşit imkan vermek olduğunu, okul programlarında görev alabilecek yetenekli öğrencileri sahneye hazırlamak istediklerini anlattı.

Yılmaz, "Okulumuzda 200 öğrenci var. Bunlardan 100'ü yarışmaya katılım cesareti gösterdi. Öğrenciler şiir, şarkı, tiyatro, dans, resim ve sunuculuk dallarında yarıştı. Yarışmanın birinci turuna 31 eser katılırken, bunların yarısı ikinci turda elendi. Finale de 10 eser kaldı." diye konuştu.

Yarışmanın sonunda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:09 Kaynak: AA

Türkiye, Meslek Lisesi, Güncel
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