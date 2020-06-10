Kırgız yazar ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'u, öğretmeni Anna Kramareva anlattı - Son Dakika

Eserleriyle adını tüm dünyaya duyuran Kırgız yazar ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'un sınıf öğretmeni Anna Kramareva, "Onun öğretmeni olduğum için mutluyum. Cengiz çok çalışkandı. Cengiz'i hep Aleksandr Puşkin'e benzetiyordum. Başarılı bir öğrenciydi. Yazması, okuması ve düşünmesi çok güzeldi." dedi.

Eserleriyle adını tüm dünyaya duyuran Kırgız yazar ve devlet adamı Cengiz Aytmatov, vefatının 12'nci yılında yad ediliyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki yaşlı bakımevinde, iki hafta önce 101. yaşını kutlayan Anna Kramareva da AA muhabirine, öğrencisi Cengiz Aytmatov'u anlattı.

Kramareva, duyma yetisini kaybettiği için odasında kendisine yazılı yöneltilen sorulara cevap verdi.

Kendisinin, Kırgız yazarın sınıf öğretmeni olduğunu aktaran Kramareva, Aytmatov'un ablası ve oğullarının da zaman zaman ziyaretine geldiğini söyledi.

Kramareva, "Cengiz'i ve kardeşi İlgiz'i annesi okula getiriyordu. Yetişkin Cengiz, boylu ve iriydi, teni yanıktı. Cengiz'in evinin büyük oğlu olması ve ev işleriyle yakından ilgilenmesinden dolayı böyle göründüğünü düşünüyorum. İlgiz ise küçük boylu, yakışıklı ve beyaz tenliydi." diye konuştu.

"Yazması, okuması ve düşünmesi çok güzeldi"

Kramareva, Aytmatov'un okuldayken çok çalışkan olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Onun öğretmeni olduğum için mutluyum. Kardeşi İlgiz ile aynı masada oturuyorlardı. Sınıfta İlgiz ona hep bir şeyler anlatıyordu. İki kardeş birbirinden çok farklıydı. Cengiz'i hep Aleksandr Puşkin'e benzetiyordum. Başarılı bir öğrenciydi. Yazması, okuması ve düşünmesi çok güzeldi."

Kramareva, Aytmatov'un son kitabı hariç tüm eserlerini okuduğunu ve hepsini çok beğendiğini vurgulayarak, "Erken Gelen Turnalar-Sultan Murat" adlı eserin de kendisinin en sevdiği kitabı olduğunu kaydetti.

Aytmatov'un vefatının 12'nci yılı

Ailesi ve yakın dostları, her yıl Bişkek Ata Beyit Mezarlığı'nda kabri başında ünlü yazar için dua ediyor.

Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.

Cengiz Aytmatov, Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelmişti.

Eserleri, 157 dile çevrilen ve 60 milyon baskısıyla kitapları dünyanın en çok satan yazarlarından Aytmatov, 15 yıl boyunca Avrupa'da Kırgızistan'ın büyükelçiliğini yapmıştı.