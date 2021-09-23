Kırgızistan, Afganistan'a insani yardım ulaştırdı - Son Dakika

Kırgızistan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Taalatbek Masadıkov'un başkanlığındaki heyet, Afganistan'a insani yardımda bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Masadıkov başkanlığındaki heyetin, Kırgızistan halkı adına Afganistan İslam Cumhuriyeti halkına insani yardım ulaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, yardımı taşıyan uçağın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanına indiği ve yardımların, geçici Taliban hükümetinin "Birinci Başbakan Yardımcısı" Molla Abdul Gani Baradar'a teslim edildiği ifade edildi.

Öte yandan, Masadıkov, Baradar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar, Afganistan'daki siyasi durumu ve bölgedeki güvenlik meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Afganistan'ın ihtiyaçlarına değinen Baradar, "Uluslararası toplumun vaat ettiği insani yardım henüz ulaşmadı ve Afganistan'ın mali hesapları halen dondurulmuş vaziyette." ifadesini kullandı.

Masadıkov'un, Afganistan'daki Taliban hükümetinin "Dışişleri Bakanı" Amir Han Muttaki ile de bir araya geldiği belirtildi.