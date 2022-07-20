Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları ile görüştü - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları ile görüştü

20.07.2022 11:01
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları ile görüştü

Kırgızistan'ın tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde yarın yapılacak "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı"na gelen bölge ülkeleri dışişleri bakanları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Kırgızistan'ın tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde yarın yapılacak "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı"na gelen bölge ülkeleri dışişleri bakanları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Caparov'un, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in beraberinde Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Norov ve Türkmenistan'ın Bişkek Büyükelçisi Şadurdı Meredov'u kabul ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanları, Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı'nın esas bölümünün hazırlıklarının bugün tamamlanacağı ve bu toplantı için sağlam bir belge paketi hazırladıkları bilgisini paylaştı.

Caparov, konuşmasında, Orta Asya ülkeleri tarafından bölgesel diyalog için seçilen yolun, bölgenin refahında ve halkların refahının sağlanmasında kilit faktör olarak hizmet edeceğine olan derin inancını dile getirdi.

İkili ilişkilere ek olarak, ülkeler arasında zengin bölgesel gündem bulunduğunu belirten Caparov, bölgesel iş birliğinin yoğunlaştırılması ve genişletilmesinin hem bir bütün olarak bölgenin hem de Orta Asya'nın her bir devletinin kalkınmasında kilit faktör olduğunu kaydetti.

En yakın komşu ülke Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin derinleştirilmesinin dış politikanın önceliklerinden olduğunu vurgulayan Caparov, "Orta Asya ülke liderlerinin zirvesi, birlik ve karşılıklı anlayışın, açık ve karşılıklı yarar sağlayan bir diyaloğa hazırlığın kanıtıdır." dedi.

Caparov, bölgesel entegrasyon konularına ilişkin olarak, "Kırgız tarafı, karşılıklı ticaret hacmini artırmayı, doğrudan yabancı yatırımı çekmeyi, iş birliği ve tamamlayıcılık görevini önemli görüyor, rekabeti değil." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

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