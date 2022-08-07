75 yaşındaki Kırgız, Türkiye'deki 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak için bisikletle yola çıktı - Son Dakika
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75 yaşındaki Kırgız, Türkiye'deki 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak için bisikletle yola çıktı

07.08.2022 11:55
75 yaşındaki Kırgız, Türkiye'deki 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak için bisikletle yola çıktı

Kırgızistan'da 75 yaşındaki Mamıt Taştanov, 29 Eylül-2 Ekim arasında Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak için bisikletle yola çıktı.

Kırgızistan'da 75 yaşındaki Mamıt Taştanov, 29 Eylül-2 Ekim arasında Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak için bisikletle yola çıktı.

Kırgızistan'ın kentinde yaşayan bisiklet tutkunu Taştanov'un bisiklet yolculuğu için kent meydanında tören düzenlendi.

Taştanov, Türk ve Kırgız bayraklarını bisikletinin direksiyonuna monte etti.

Yerel yöneticilerin de katıldığı törende dualarla uğurlanan Taştanov, 29 Eylül-2 Ekim arasında Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak üzere bisikletle yola çıktı.

Taştanov, yaklaşık 2 ayda İznik'e ulaşmayı hedefliyor

Taştanov'un, Türk dili konuşan ülkelerin dostluğunun güçlendirilmesi amacıyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye bisikletle tura çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 75 yaşındaki Kırgız, Türkiye'deki 4. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak için bisikletle yola çıktı - Son Dakika

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