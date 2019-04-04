Kırgızistan'da Eski Devlet Başkanlarının Dokunulmazlıkları Kaldırılıyor
39 dakika önce
- Kırgızistan'da eski devlet başkanlarının dokunulmazlıkları kaldırılıyorBİŞKEK - Kırgızistan Parlamentosu, eski devlet başkanlarının dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
- Kırgızistan
'da eski devlet başkanlarının dokunulmazlıkları kaldırılıyor
BİŞKEK - Kırgızistan Parlamentosu, eski devlet başkanlarının dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Kırgızistan Parlamentosu bugün, eski devlet başkanlarının dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını görüştü. Parlamento, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Faaliyetlerinin Korunması Hakkında Kanun hakkında değişikliği öngören yasa tasarısını üçüncü oylamada kabul etti. Yasa tasarısına 120 milletvekilinden 111'i evet oyu kullanırken, 3 milletvekili karşıt oy verdi. Milletvekilleri Ishak Masaliev ve Kurmankul Zulusev, devlet başkanlarının dokunulmazlıklarına ilişkin 12. maddenin değiştirilmesini önerirken milletvekilleri Asel Koduranova ve Taabaldy Tillaev, parlamentonun da onayı ile eski devlet başkanlarının dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.
Yasa tasarısının Devlet Başkanı tarafından kabul etmesi halinde, eski devlet başkanları görevde bulunduğu süre boyunca işlediği eylemlerden cezai olarak sorumlu tutulacak. Görevi sona eren devlet başkanları, yasaları ihlal etmesi durumunda bir vatandaş gibi sorumlu tutulacak.
Öte yandan Anayasa Dairesi dokunulmazlık yasa tasarısının bazı kısımlarını anayasaya aykırı olarak kabul etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:25 Kaynak: İHA
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