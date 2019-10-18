Kırgızistan Güneydoğu Asya'ya enerji ihracatına hazırlanıyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkesinin yıllık elektrik tüketiminin 12,5 milyar kilovatsaat olduğunu ve bunun 6 milyar kilovatsaatinin Toktogul Hidroelektrik Santrali'nde (HES) üretildiğini belirterek, "Üç fazda yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Toktogul HES'te elektrik üretim kapasitesi 240 bin megavat artacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, kurulu güç bakımından ülkenin en büyük hidroelektrik santrali olan Toktogul HES'te incelemelerde bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, ülkenin güneyindeki Toktogul ilçesinin adını taşıyan HES'te gerçekleştirilen 1. faz yenileme çalışmalarını değerlendiren Ceenbekov, "Ulusal enerji sisteminin Avrasya pazarında rekabetçi olması gerekiyor. Kırgızistan, CASA-1000 projesi kapsamında elektrik ihracatı konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olmalı. Projenin etkili şekilde uygulanması, ülkenin Güneydoğu Asya ülkelerine ihracat potansiyelini önemli ölçüde artıracak." ifadelerini kullandı.

Ceenbekov, Kırgızistan'ın elektrik tüketiminin yıllık 12,5 milyar kilovatsaat olduğuna ve bunun 6 milyar kilovatsaatinin Toktogul HES'te üretildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülkenin mevcut hidroelektrik santrallerinin rehabilitasyonuna, enerji hatlarının ve yardımcı trafo merkezlerinin modernizasyonuna ihtiyacı var. Ülke elektriğinin yüzde 90'ı hidroelektrik santrallerinde üretiliyor. Toktogul rezervuarı Orta Asya'daki en büyük rezervuarlar arasında. Söz konusu santralin ülke için önemi çok yüksek. Ülke ihtiyacının yüzde 40'ı bu barajda üretiliyor."

"Projenin uygulanması, Kırgızistan'ın enerji güvenliğini sağlayacak"

Ceenbekov, Asya Kalkınma Bankasının desteğiyle Toktogul HES'te gerçekleştirilen 1. faz yenileme çalışmaları kapsamında, 55 milyon dolar değerinde ana elektro-mekanik ekipman, güç transformatörleri ve kablo hatlarının yenilendiğini dile getirdi.

Kırgızistan'ın enerji güvenliği ve enerji ihracatının önemine işaret eden Ceenbekov, "Toktogul HES'te 2023 yılına kadar sürecek 2. ve 3. faz yenileme çalışmaları için Asya Kalkınma Bankası ve Avrasya Bankası 320 milyon dolar harcayacak. Bu projenin uygulanması, Kırgızistan'ın enerji güvenliğini sağlayacaktır. Üç fazda yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Toktogul HES'te elektrik üretim kapasitesi 240 bin megavat artacak." dedi.

Kırgızistan mevcut hidroelektrik santrallerini yenileyerek Güneydoğu Asya ülkelerine enerji ihracatı için altyapı hazırlıyor. CASA-1000 projesiyle, Orta Asya'nın en büyük buzullarından beslenen Kırgızistan ve Tacikistan'daki ırmakların fazla suyunun yaz aylarında boşa akmasının önlenmesi ve bu ülkelerde üretilen elektriğin Pakistan ve Hindistan'a ihraç edilmesi amaçlanıyor.