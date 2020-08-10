Kırgızistan, Türkiye ve BAE'ye tarifeli uçuşları başlattı - Son Dakika

Kırgızistan'dan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tarifeli uçuşlar başladı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında havacılık sektörü de durma noktasına gelmişti. Birçok ülke salgında normale dönüş kapsamında uçuşları yeniden başlattı. Kırgızistan'da Başbakanlık binasında düzenlenen toplantıda açıklama yapan Sivil Havacılık Ajansı Direktörü Kurmanbek Akışev, havacılık yetkilileri ile varılan anlaşmalar çerçevesinde 7 Ağustos'tan itibaren Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) uluslararası tarifeli seferlere yeniden başlandığı bildirdi. Akışev ayrıca, Ağustos ayına kadar 200'den fazla charter uçuş düzenlendiğini ve 25 binden fazla Kırgızistan vatandaşının ülkeye getirildiğini belirtti.

Başbakanlığa bağlı Covid-19 Karargahı'ndan yapılan açıklamada ise tarifeli uçuşların AviaTraffic Company tarafından haftada 2 kez Bişkek-İstanbul-Bişkek, haftada bir kez de Bişkek-Antalya-Bişkek uçuşları düzenleneceği ifade edildi. Türk Hava Yolları (THY) tarafından ise haftada 2 kez İstanbul-Bişkek-İstanbul, Pegasus Havayolları tarafından haftada 2 kez İstanbul-Bişkek-İstanbul seferleri düzenleneceği aktarıldı.

Fly Dubai Havayolları tarafından ise haftada bir kez Dubai-Bişkek-Dubai güzergahında uçuşlar yapılacağı belirtildi. - BİŞKEK