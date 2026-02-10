Kırgızistan ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika
Kırgızistan ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

10.02.2026 14:41
Kırgızistan Meclis (Jokorku Keneş) Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu, " Türkiye, askeri ve ekonomik gücüyle, her açıdan günümüzde çok önemli ve gurur duyduğumuz bir ülkedir." dedi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek uulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Kırgız parlamentosunun 8. dönemine girdiğini hatırlatan Turgunbek uulu, bu dönemdeki ilk resmi ziyareti "en yakın stratejik ülke" olarak kabul ettikleri Türkiye'ye gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turgunbek uulu, Türk dünyasının küreselleşme çağında önemli rol oynadığına değinerek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gibi teşkilatların uluslararası alandaki etkisine dikkati çekti.

Türkiye'nin dünyadaki en etkili ülkelerden biri olduğunun altını çizen Turgunbek uulu, "Türkiye, askeri ve ekonomik gücüyle, her açıdan günümüzde çok önemli ve gurur duyduğumuz bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Turgunbek uulu, Kurtulmuş ile ikili işbirliklerini görüştüklerini aktararak, "Bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Sadır Caparov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arasındaki ilişki, iki kardeş ülkenin ilişkisini yeni bir etaba taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'te Kırgızistan'a yaptığı resmi ziyaretin ülkesi için "tarihi" nitelikte olduğunu vurgulayan Turgunbek uulu, bu ziyaretle yüksek düzeyli işbirliğinin perçinlendiğini ve birçok anlaşmanın imzalandığını anımsattı.

Turgunbek uulu, bu anlaşmaların parlamentolar tarafından nasıl ele alınabileceği üzerine çalıştıklarını ifade ederek, Kırgızistan için Türk dünyasındaki en yakın iki ülkenin Türkiye ve Kazakistan olduğunu dile getirdi.

İki ülke liderinin 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine işaret eden Turgunbek uulu, ortadaki potansiyele rağmen bu hedefe henüz ulaşamadıklarını ancak iki ülkenin "kardeşlik gücüyle" muhakkak ulaşacaklarını kaydetti.

Turgunbek uulu, parlamento üyeleri ve dostluk gruplarının da çalışmalarını canlandırmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Özbekistan ve Macaristan'ın TÜRKPA'ya üyeliği

Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek uulu, TÜRKPA'yı otorite sahibi bir kurum olarak gördüğünü belirterek, "Diğer uluslararası kurumlardan farklı, burada sınırlı, geçici bir çıkar söz konusu değil. Bu, Türkiye'nin gerçekten kardeşlik temelinde kurulmuş bir asambledir. Daha sağlam bir kurum olamaz." görüşünü paylaştı.

Macaristan ve Özbekistan'ın TÜRKPA'ya katılım sürecine ilişkin açıklamada bulunan Turgunbek uulu, "Özbekistan tam üyesi olmak üzere ve Macaristan da tam üyeliğe yaklaşmakta ve inşallah ekim ayında Bişkek'te gerçekleşecek olan zirvede Özbekistan'ı üye olarak kabul edeceğiz diye düşünüyorum." dedi.

Turgunbek uulu, yeniden meclis başkanı olarak seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmelerin önemine işaret etti.

Dünya Göçebe Oyunları'nın 6'ncısının bu yıl Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini hatırlatan Turgunbek uulu, Türk devletlerinin bu organizasyona büyük ilgi gösterdiğini aktardı.

Kaynak: AA

