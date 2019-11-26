Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi
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Kırıkhan'da Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi

6 saat önce

Kırıkhan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve Kırıkhan Kaymakamlığı'nın birlikte düzenlediği törende Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Kırıkhan'da Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi, System.String[]

Kırıkhan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve Kırıkhan Kaymakamlığı'nın birlikte düzenlediği törende Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi.


Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Kıbrıs gazilerimizden bugüne kadar devlet övünç madalyasını almayan gazilerimizin madalyaların hep beraber takdim edeceğiz. Bu memleketi vatan yapan şehitlerimize gazilerimize şükran borçluyuz, onlar en değerli varlıkları olan canlarını bu vatan için bu bayrak için, bağımsızlığımız için ortaya koymuşlardır. Memleketimizin aydınlık geleceği için canları, kanları ile çalışmışlar kendilerine çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimiz de bu gazilerimizin ve şehit ailelerimizin hiçbir zaman hukukunu zayi etmemiş, onları kucaklamak için gayreti göstermiş, maddi manevi desteğine devam etmektedir" dedi.


Konuşmanın ardından Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi.


Tevcih törenine, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kırıkhan Tabur Komutanı Binbaşı Hakan Çınar, Kırıkhan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü İsmail Hakkı Şeker, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Hüseyin Murat Özanlagan, Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırıkhan Şube Başkanı Mehmet Yalçın ile gazilerin yakınları katıldı. - HATAY

Kırıkhan, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
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