Kırıkkale'de dilencilere yönelik denetimlerde 22 kişi hakkında işlem yapıldı

Kırıkkale Belediyesi zabıta ekiplerince, kent genelinde dilencilere yönelik denetimlerde 22 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle vatandaşların yoğun olduğu cami, alışveriş merkezleri ve kavşaklarda halkın dini duygularını istismar ederek dilendiği tespit edilen 22 kişinin yakalandığı belirtildi.

Ekiplerce Zabıta Müdürlüğüne götürülen 22 dilenciye, üzerinde bulunan paralara el konularak Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Ekipler olarak bu kişilere para verilmemesini istiyoruz. Verildiği sürece dilenciliğe, duygu istismarına devam ediyorlar. Şikayet eden de para veren de vatandaşlarımız. Yaptığımız işlemlerin tamamı, bu kişilere para verildiği sürece bir fayda sağlamıyor. Ayrıca dilenen kişilerin adresleri tespit edilerek gerekli yardımlar da belediyemiz tarafından yapılmaktadır."