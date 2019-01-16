Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de 3 Kişi Sobadan Zehirlendi

Kırıkkale'de 3 Kişi Sobadan Zehirlendi

56 dakika önce

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de 3 Kişi Sobadan Zehirlendi, System.String[]
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi Gökçebel Mahallesi'nde yaşayan Osman Başkaya (74) ve Fidan Başkaya (72) evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından 112 acil servis ekiplerine haber verilirken yapılan kontrolde her iki kişinin de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlendi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kişiler, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evinde rahatsızlanan Kenan Taşkın (34) da Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Taşkın hastanede tedavi altına alındı.

Hastanelerde tedavileri devam eden kişilerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

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