Kırıkkale'de 3 Kişi Sobadan Zehirlendi
56 dakika önce
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kırıkkale
'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Delice
ilçesine bağlı Çerikli
beldesi Gökçebel Mahallesi'nde yaşayan Osman Başkaya (74) ve Fidan Başkaya (72) evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından 112 acil servis ekiplerine haber verilirken yapılan kontrolde her iki kişinin de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlendi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kişiler, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Evinde rahatsızlanan Kenan Taşkın (34) da Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
Acil Servisine başvurdu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Taşkın hastanede tedavi altına alındı.
Hastanelerde tedavileri devam eden kişilerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:29 Kaynak: İHA
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