Kırıkkale'de çeltik üreticileri bu yıl verimden memnun

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Kırıkkale'de, çeltik tarlalarındaki verim üreticileri sevindiriyor.

Sulakyurt ilçesinde bu yıl yaklaşık 5 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldı ve 5 bin ton civarında ürün bekleniyor. İlçeye bağlı Yeşilli köyünde çeltik eken çiftçiler, bu yıl dekar başına 900-1000 kilogram ürün verimi bekliyor.

Verim dolayısıyla yüzleri gülen çiftçiler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) vermek istiyor.

Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin çeltik üretilen önemli iller arasında yer aldığını söyledi.

Çeltik üretiminin daha çok Sulakyurt ilçesinin köylerinde yapıldığını anlatan Yılmaz, "Yıllık 4-5 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor. Geçen yıl 4 bin dekar alanda ekim yapılmıştı. Bu yıl yaklaşık 5 bin dekar alanda ekim yapıldı ve yüzde 20 civarında bir artış sağladık. Ülke genelinde dekara 820 kilogram verim alınırken, ilimizde dekarda 900-1000 kilogram çeltik elde edilmektedir. İlimizde Osmancık-97 tohum çeşidi ekimi ve üretimi yapılmakta." dedi,

Yılmaz, mayıs ayı başında ekilen ekim ayı başında da hasat edilen çeltiğin, en temel besin maddelerinden biri olduğunu vurguladı.

Bölgede çeltik üretimi yapan Hamdi Arslan da bu yıl Yeşilli köyünde 2 bin 600 dekar alanda Osmancık-97 tohum çeşidi çeltik ekimi yaptıklarını söyledi.

Bu yıl verimin iyi olduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Çeltiklerimiz çok güzel ama pazarlama konusunda çok zorluk çekiyoruz. Geçen yıl ofis geç açıldı ve o zamana kadarda elimizde ürün kalmadı. Ürün tüccara geçtikten sonra ofis açıldı. Biz Çankırı'ya bağlı ofise veriyoruz orası da 15-20 gün açık kaldı ve ürün alımı olmadan ofis kapandı. Biz devletimizi seviyoruz. Devletimiz bu yıl bizi fırsatçıların eline düşürmeden ofisin erken açılmasını sağlasın. Biz ürünümüzü devletimize, ofise vermek istiyoruz."