Kırıkkale'de korona virüs denetimi - Son Dakika

Kırıkkale'de korona virüs denetimi

08.10.2020 12:42

Kırıkkale'de korona virüs denetimi Vali Yunus Sezer: "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istirham ediyoruz" Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Vali Yunus Sezer, "İnşallah kısa zamanda ilimizdeki vaka sayılarını düşürürüz.

Kırıkkale'de korona virüs denetimi

Vali Yunus Sezer:

"Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istirham ediyoruz"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Vali Yunus Sezer, "İnşallah kısa zamanda ilimizdeki vaka sayılarını düşürürüz. Bunun gayretindeyiz. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istirham ediyoruz" dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince maske, mesafe ve hijyen kontrolleri gerçekleştiriliyor. Kent genelinde kafeler, iş yerleri, oturma parkları, cadde ve sokaklar ile insan yoğunluğunun olduğu alanlarda korona virüs denetimi yapılıyor.

"Vakaları düşürmek için çaba sarf ediyoruz"

Denetime katılan Vali Yunus Sezer, kent genelinde pozitif vaka sayılarının düşürülmesi için çaba sarf ettiklerin ifade ederek, "Türkiye geneliyle beraber salgın denetimiyle ilgili kontrollere çıktık. Denetimlerde daha öncede söylediğimiz gibi özellikle maske, mesafe ve konusunda vatandaşlarımızın uyarılması, farkındalık oluşturulması ve ilimizde mevcut vaka sayısını ve kaybettiğimiz canların düşürülmesi, sonlandırılması, vaka sayısının 10'lu rakamlara gerilemesi, hatta hiç pozitif vakalara rastlanmaması için çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İnşallah kısa zamanda vaka sayısını düşürürüz"

Sahada yaklaşık 450 personelin görev yaptığını belirten Sezer, "Bunlar il müdürlerimizin koordinesinde, belediyeden, sivil toplum kuruluşlarından ve kamu görevlilerinden oluşan personellerimiz. Bunlarla adım adım her gün iş yerlerini geziyorlar. Toplu ulaşım araçlarını denetliyorlar. Aynı zaman da filyasyon ekiplerimiz ev ev gezip gerekli uyarıları yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda ilimizdeki vaka sayılarını düşürürüz. Bunun gayretindeyiz. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Denetimlere, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, koordinatör müdürler ile personel katıldı.

Kırıkkale'de korona virüs denetimi
Kırıkkale'de korona virüs denetimi
Kırıkkale'de korona virüs denetimi
Kırıkkale'de korona virüs denetimi

Yunus Sezer, Koronavirüs, Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de korona virüs denetimi - Son Dakika

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