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Kırıkkale'de kurtlar 15 koyunu telef etti

1 saat önce

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde mandırada kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun, telef oldu.

Kırıkkale'de kurtlar 15 koyunu telef etti, System.String[]

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde mandırada kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun, telef oldu. Aynı mandırada 22 gün önce de 15 koyun kurtların saldırısında telef olmuştu.

İlçeye bağlı Kenanbeyobası köyünün Soğuk Pınarı yaylasında, Ahmet Özçam ve İbrahim Göksu'ya ait mandırada bulanan küçükbaşlar, gece kurtların saldırısına uğradı. Sabah mandırada koyunların eksik olduğunu fark eden Ahmet Özçam ve ortağı İbrahim Göksu, çevrede arama yaptı. 15 koyun, mandıradan yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki alanda telef olmuş şekilde bulundu. Koyunlara, kurtların saldırdığı ve mandıradan açık alana sürüklendikleri belirlendi. Mandırada bulunan çobanın gece durumu fark etmediği öğrenilirken, Kırıkkale Koyun Yetiştiricileri Derneği Başkanı Kürşat Ulusoy ve yetkililer yaylada inceleme yaptı. Bu arada aynı mandırada 22 gün önce de 15 koyun kurtların saldırısında telef olmuştu.

Kırıkkale, Balışeyh, Göksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:11 Kaynak: DHA
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