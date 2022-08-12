Kırıkkale'de 62 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 62 şişe kaçak içki ele geçirildi

12.08.2022 17:34
Kırıkkale'de 62 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince 62 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 62 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki kontrol noktasında yaptıkları denetimler sırasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, farklı markalarda 62 şişe gümrük kaçağı içki buldu.

Araçta bulunan S.B. ve F.D. gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 62 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 62 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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