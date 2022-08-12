Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki kontrol noktasında yaptıkları denetimler sırasında bir otomobili durdurdu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de 62 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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