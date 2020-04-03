Kırıkkale'den kısa kısa - Son Dakika

Yahşihan Belediyesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımında bulunacak.

Kampanya kapsamında daha önce 2 aylık maaşını bağışlayan Başkanı Türkyılmaz, ayrıca ilçede bulunan 18 marketten alınan gıda yardımlarının Yahşihan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere teslim edileceğini söyledi.

Türkyılmaz, bu sayede yerel marketleri de desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüsden (Kovid-19) dolayı ülkemiz dar bir boğazdan geçiyor. Birçok işyeri kapandı, vatandaşımız mağdur durumda. Ben de eski Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanı olarak insanların ne kadar zorluk çektiğini bildiğim için Vefa Sosyal Destek Grubu'na destek olmak amacıyla erzak kolisi hazırlattık. Hazırladığımız kolileri vatandaşlarımıza dağıtılması için kaymakamlığımıza teslim edeceğiz."

Bahşılı

Bahşılı Kaymakamı Ahmet Altun'un talebi üzerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeli tarafından yüz koruyucu siperli maske üretildi.

SYDV Müdürü Senem Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf personelinin Kaymakam Altun'un talebi üzerine maske üretmeye başladığını söyledi.

Üretilen maskelerin sağlık, belediye, emniyet, jandarma, vakıf personeli ile eczaneye dağıtarak kullanılmaya başlandığını anlatan Uyar, "Ayrıca mahalle ve köy muhtarlarına da vermeyi planladık. Görevlilerin virüsten etkilenmemesi için maske kullanmasını istiyoruz. Bu maskeler yıkanarak tekrar kullanılıyor. Eğer talep olursa maske üretimi yapabiliriz." diye konuştu.