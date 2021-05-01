Kırıkkale'nin "kırmızı peri bacaları" dikkati çekiyor - Son Dakika

Kırıkkale'de bulunun ve kırmızı rengiyle diğerlerinden ayrılan peri bacaları dikkati çekiyor.
Merkeze bağlı Hasandede köyünde, dağların yamacındaki kırmızı peribacası oluşumları hem rengi hem de güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Hasandede köyündeki kırmızı peribacaları, köyün 2 kilometre yukarısında bulunuyor.
Dünyadaki ve Kapadokya'daki beyaz ve gri peribacalarının aksine kırmızı renkli peribacaları, Hasandede köyüne gelenlerin de ilgisini çekiyor.
Kaynak: AA
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