KIRIKKALE - Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

KIRIKKALE - Sokaklar boş kaldı

Polis ekiplerinin denetimi Boş meydan ve caddelerden detay - KırıkkaleKırıkkale'de dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekiplerinin denetimi Boş meydan ve caddelerden detay - Kırıkkale Kırıkkale'de dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde ıssızlaştı. Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

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