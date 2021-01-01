Yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Kırşehir'de yeni yılın ilk gününde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kırşehir'de Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri, en sakin günlerini yaşadı.

Cuma namazına gitmek isteyen bazı vatandaşların ise ikametlerinin bulunduğu mahallelerdeki camilere seccade ve maskeleriyle gittikleri, sokaklarda yoğunluk oluşturmamaya sosyal mesafelerini korumaya gayret ettikleri gözlendi.

Kırşehir'de, cadde ve sokaklar boş kalırken, kentin en işlek yaya güzergahlarından Cacabey Meydanı sessizlik gözlendi.

Bazı vatandaşların ikametlerinin yakınında bulunan ekmek fırını ve marketlerden alışveriş yaptıkları, "Gel al" ve sipariş alan lokantaların ise kuryelerle servis yaptığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri uygulama ve denetimlerini sürdürdü