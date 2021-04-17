Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek

17.04.2021 13:40
Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

ANTALYA'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Kick Boks Avrupa Kupası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Mustafa Ayten ve Mevlüdiye Aktaş, 10-19 Eylül'de Konya'da düzenlenecek 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

ANTALYA'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Kick Boks Avrupa Kupası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Mustafa Ayten ve Mevlüdiye Aktaş, 10-19 Eylül'de Konya'da düzenlenecek 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kırıkkaleli milli sporcular Mustafa Ayten ve Mevlüdiye Aktaş, İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarına başladı. Uluslararası Türkiye Kick Boks Avrupa Kupası'nda 89 kilogramda birinci olan Mustafa Ayten, "Çok şükür bunca emek verdik, çok çalıştık, hem Adem hocamızla beraber hem de takım arkadaşlarımızla beraber büyük emek verip, pandemi kuralları çerçevesinde antrenmanlarımızı yapmaya gayret ettik. Şampiyonada Rabbime şükürler olsun ki birincilik nasip oldu. Hem bayrağımızı göndere çektirdik hem de Kırıkkale'mizi uluslararası arenada, hem Polisgücüspor salonumuzu orada zirveye taşıdık. İslami Olimpiyatlar'a hazırlanıyoruz. Daha çok çalışıp, eksiklerimize bakıp orada da bayrağımızı göndere çektirip, birinci olup Kırıkkale'mize hediye etmek istiyoruz" dedi.

İslami Dayanışma Oyunları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mustafa Ayten, "Tabii bu büyük bir turnuva, dört yılda yapılan bir turnuva, bizler de kick boks branşı olarak bu turnuvaya ilk defa katılma hakkı kazandık. Tabii Kırıkkale'mizden ve salonumuzdan iki sporcu olarak İslami Olimpiyatlara katılacağız. Büyük bir turnuva, büyük heyecan içerisindeyiz. İnşallah daha çok çalışıp, orada birinci olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.'DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Uluslararası Türkiye Kick Boks Avrupa Kupası'nda 70 kilogramda şampiyon olan Mevlüdiye Aktaş da, "İnşallah İslami Dayanışma Oyunları'nda da Türk bayrağımızı göndere çektirip, kürsüde yine birincilik almak istiyoruz. Durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Antrenör Adem Ayten de çok çalıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Bu duygular tarif edilemez, yaşanır. Bayrağımızı göndere çektirdik, iki tane birinci çıkardık, iki tane üçüncü çıkardık. Gönül isterdi ki onları da birincilik kürsüsüne taşıyalım. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum."

Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek
Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek
Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek
Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek
Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek
Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek
Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek
Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek
Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek
Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek

İslami Dayanışma Oyunları, Kick Boks, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırıkkaleli milli kick boksçular İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika Spor


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