Kırkağaç doğal gaza kavuşuyor

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, ilçede 15 Ekim'de doğal gaz şebekesi kazı çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Gedüz, AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran ile makamında yaptığı görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara verdikleri sözü yerine getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu mutlulukta emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür eden Gündüz, "Hepimizin bildiği gibi Bakanlar Kurulu kararıyla 2016 yılında 222 ilçeye doğal gaz getirilmesi konusunda 2017- 2018-2019 yılında planlanmıştı. Bu planlama içinde 2018 yılı içinde Kırkağaç'a doğal gaz gelmesi planlanmış ancak daha Soma'nın doğal gazı istememesi sebebiyle de bu çalışma ertelenmişti. Bu çalışma esnasında Akhisar Süleymanlı'daki boru hattının 9 kilometre altında olması münasebetiyle bu borunun kimin döşemesiyle ilgili yaşanan bir sıkıntı vardı. Bu konuda bölge müdürümüz İbrahim Bey bize çok büyük destek gösterdiler, yine vekillerimiz ile beraber BTK ile de gerekli görüşmeleri yaparak bu sorunu çözdük" dedi.

Kazı çalışmaları Ekim'de başlıyor

Gerekli izinlerin ardından çalışmaların en kısa sürede başlayacağını ifade eden Gedüz, "Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi Manisa programında 2019 yılı içinde Kırkağaç'a doğal gaz verileceği sözleri üzerine firma gerekli çalışmaları başlattı. Bugün itibariyle ilçeye doğal gaz döşenebilmesi için bütün projelerimiz hazır. İnşallah nasip olursa Ekim ayının 15'inden sonra ilçemizde çalışmalar başlayacak. Sokakları ivedilikle tespit edeceğiz ve tespitten sonra da Büyükşehir Belediyemizden kazı çalışmaları için gerekli izinler alınacak." diye konuştu.

Eylül 2020'de Doğal gaz olmayan ev kalmayacak

2020 yılının Eylül ayından itibaren Kırkağaç'ın bilfiil doğal gaz kullanıcısı olacağını söyleyen Gedüz, şunları kaydetti:

"Bu yıl içinde yapılan çalışmalarla doğal gazın verilmesi kış sezonuna yetişmeyecek. Sadece boruların döşenmesiyle süreç bitmiyor. Vatandaşlarımızın evlerine bağlantılar, abonelik işlemleri gibi işlemlerle bu döneme yetişmesi biraz zor görünüyor. Kayadibi Mahallesi dahil olmak üzere TOKİ evleri, 6 sokak ve 2 sokağa kadar bir çalışma yapılmış. Sadece şehir merkezinde kentsel koruma amaçlı imar planı olan bölgeye girilmemiş, ancak girilmemiş demek bu bölgelere doğal gaz gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu alanlar için ayrıca bir çalışma yapılarak bütün ilçemize doğal gaz verilmesi sağlanmış olacak."

AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran ise, "Başkanımızın da ifade ettiği gibi ana dağıtım hatlarıyla ilgili arazi alımları, kamulaştırma ve projelendirme süreçlerini aslında tamamladık. Alt yapının hazırlıklarını tamamladık. İnşallah Ekim ayının ikinci yarısında sahada faal olarak vatandaşlarımız bizi görecek. Kırkağaç ilçemize doğal gaz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.