Kırklareli'de asayiş - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Ertuğrul köyünde S.Y'yi evinin mutfağında yerde hareketsiz gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri S.Y'nin öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından S.Y'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Babaeski'de 2 düzensiz göçmen yakalandı
Babaeski ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kamyonette Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.