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Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

03.02.2022 11:14
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kırklareli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu.

Kırklareli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Taş (48) yönetimindeki 59 UR 169 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan diğer kişi Zafer Zeren (45), kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıçlar derede otomobilin yerini tespit etti. Ekipler, İbrahim Taş'ın otomobilin içinde olduğunu belirledikten sonra kurtarma çalışması başlattı. Daha sonra kepçe yardımıyla otomobil dereden çıkarıldı. Taş'ın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Babaeski Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

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İbrahim Taş, Kırklareli, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'de dereye uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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