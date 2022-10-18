Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nden kısa kısa

18.10.2022 09:24
Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haberleri... Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Vali Ekici, bölgedeki yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra bir bisiklet firmasının fabrika inşaatını gezen Ekici, tüm yatırımcıları OSB'ye davet etti.

Ekici, kentin Avrupa'ya ve İstanbul'a yakın olmasının yatırımcılar için bir avantaj olduğunu kaydetti.

Vali Ekici, öğrencilere süt dağıttı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, öğrencilere süt dağıttı.

Vali Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ile Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tevfik Fikret Ortaokulunda düzenlenen törene katıldı.

Ekici, dünya nüfusunun bir bölümünün açlık sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda programlar düzenlediklerini ifade eden Ekici, gıdanın önemini öğrencilere anlattıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Ekici ve beraberindekiler öğrencilere süt dağıttı.

Vali Ekici'den esnaf ziyareti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ekici, Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunup istekleri dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Ekici, kendilerine iletilen sıkıntıları çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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