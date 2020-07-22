Kırklareli köylerindeki biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi, kayıt altına alınıyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce, Kırklareli'nde köylerde yaşlı nüfusun bitki ve hayvanlarla sosyo-kültürel konularındaki tecrübesi kayıt altına alınıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine, özellikle yüksek rakımlı köylerde, 2020-2021 yıllarını kapsayan "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi"nin saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Konunun uzmanlarınca köyün en yaşlısı, en ileri geleni ve en bilgesinin ziyaret edildiğini belirten Deniz, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Projeyle özellikle yüksek rakımlı köylerde bilge ve yaşlı köy nüfusunun bitki ve hayvanlarla sosyo-kültürel konularındaki tecrübesinin kayıt altına alınmasının amaçlandığını ifade eden Deniz, ziyaret edilen köylerde, uzmanlar ve köylülerin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduğunu aktardı.