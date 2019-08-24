Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

8 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan dört grup belirlendi.

Ardından yapılan çalışmayla Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 36 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla T.Y. ve N.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. tutuklandı, N.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kırklareli, Babaeski, Demirköy, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:30 Kaynak: AA
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